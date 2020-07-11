日本防衞省10日公布資料，指航空自衞隊戰機在今年4至6月間，針對可能侵犯領空的外國飛機緊急升空194次，比去年同期減少52次。其中131次的緊急升空，皆是針對大陸飛機，佔約7成之多，較去年同期則減少48次。

數據顯示，航空自衞隊戰機針對俄羅斯飛機的緊急升空有60次，比去年同期減少5次；針對其他國籍飛機則有3次，比去年同期增加1次。將日本周邊空域分為4部分的航空方面隊之中，緊急升空次數最多的是負責釣魚台周邊等的南西航空方面隊，共有102次；雖然比去年同期減少60次，但應對在東海頻繁飛行的大陸飛機次數較多。

日本防衞相河野太郎當天在記者會中指出，中俄飛機活動活躍的狀況沒有改變，雖然次數減少，但還是不能說「低調」。針對大陸及俄羅斯情報收集機的緊急升空較多，但未出現侵犯領空的情況。

另外，日本陸上自衞隊首次引進的魚鷹運輸機，首架於10日自山口縣的美軍岩國基地抵達千葉縣的自衞隊木更津駐地，暫時部署當地，料於下月後展開飛行訓練。據防衞省計畫，魚鷹運輸機部署在木更津不會超過5年，之後將轉至佐賀機場。

(中時 )