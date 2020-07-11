中信兄弟今日比賽一定要贏球才有機會封王，最後雖因另一地樂天桃猿獲勝沒有如願，不過先發投手黃恩賜對上富邦悍將，主投7局狂飆10次三振展現優異壓制力，頂住壓力拿下勝投，不過其實他賽前相當緊張，投手教練佛斯特光看肢體動作就知道，在教練團開導之下才穩住陣腳，最後收下本季7連勝。

今日兄弟主場湧進10591名觀眾進場等著拋彩帶，面對本季最多觀眾人數，黃恩賜自爆其實賽前很緊張，「從球隊M3就覺得壓力大，知道後面會很辛苦，一開始練投什麼的很緊張，佛斯特從我的肢體動作看出來，有教我一些方法舒緩，」

賽前因為太想贏球而腎上腺素飆升，連牛棚教練「小雞」林恩宇也知道，「雞哥賽前告訴我心態不要太急、太興奮，也不要給自己壓力，壓力交給教練團就好，照自己節奏投球。」

黃恩賜僅用85球投滿7局退場，雖然用球數精簡，不過奪10次三振成績亮眼，他認為關鍵是與捕手高宇杰的搭配，「小高判斷能力好，會下指示告訴我要搶好球數還是要讓打者打不好等等，由他引導我。」

第一局黃恩賜上場還有些太亢奮，出現小亂流，換局時佛斯特立刻告訴他不要因為想贏球而興奮，冷靜之後照著自己節奏走，果然越投越穩定，「對自己表現也算滿意吧！總之球隊有贏！」

賽後總教練丘昌榮也對黃恩賜讚不絕口，「恩賜開局有一點緊繃，但後面越投越順，他今天表現相當好，關鍵時候很穩定。」

(中時 )