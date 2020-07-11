對於台糖在6月才表示屏東農電共生專區處於規劃階段，但區委會7月9日已經通過一起台糖在台南七股的光電案，估計會移除約10萬棵的樹木。

台糖規劃在屏東建設太陽光電廠，台糖曾經於6月12日表示目前的平地造林地計畫持續進行當中，農電共生專區則仍處於規劃階段，會持續與在地溝通說明外，創造農業、綠能及地方發展多贏局面。

台糖6月12日表示，造林地恢復農地農用及設置農電共生專區後，會保留林相優良、休閒景觀區、環境敏感帶等，台糖也會請林業主管機關協助評估林相優劣，以林相不佳及不適耕作區域優先活化開發，並經中央及地方核定辦理。

另根據《焦點事件》7月10日報導，區委會7月9日通過一起台糖近200公頃的台南七股光電案，包括近150公頃的平地造林地，估計會移除約10萬棵的樹木。

有臉書粉絲專頁《藍色力量》表示，呼籲「護樹聯盟」起而抗議這項政策。

(中時電子報)