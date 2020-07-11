難忘偷吃對象該怎麼辦？一名英國女網友，與丈夫分居期間，認識一名修車師傅，發生親密關係後，兩人說好只是「炮友」，之後女網友與丈夫重修舊好，但是與丈夫恩愛時，腦中卻浮現與修車師傅的激戰畫面，相當懊惱的女網友，只能上網PO文向大家求助。

這名30歲的女網友，與丈夫結婚後育有三個小孩，女網友逐漸在這段家庭生活中，迷失自我、感受不到婚姻的幸福，因此要求分居，而丈夫也同意了，搬回娘家住的女網友，就像回到單身生活一樣，與閨密喝酒狂歡，每到周末就出去玩，小孩則交給父母照顧，「一切生活變得自由自在」。

某次女網友在夜店玩樂，認識幾名修車師傅，她與其中一名師傅看對眼，酒後發生關係，之後多次相約「修車」，而兩人也協議「出來玩不需要放感情」。一段時間後女網友與丈夫修復感情，卻在恩愛時刻不斷想起與「炮友」激戰畫面，對丈夫反而失去性致。

文章PO上網後，女網友遭大家砲轟，認為沒有離婚還這樣玩，根本是找藉口偷吃，卻又放不下「好人老公」，「老公綠帽戴好戴滿」、「放過老公好嗎」、「問題在妳身上」、「妳真的超過分」、「我看妳還是快離婚」。

(中時電子報)