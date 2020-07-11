該網友表示，若行動電源晚半個小時爆炸，恐怕連家都沒了 (圖／PTT)

科技不斷進步，現今智慧型手機幾乎都取消更換電池功能，改以閃電快充或行動電源取代，但行動電源意外頻傳，如今有網友更表示，自己行動電源沒有充電，放在抽屜裡，竟然爆炸，還燒毀一旁的小米手機，差點連家都沒了。

網友今天(11日)在PTT手機版PO文，表示這款行動電源為台灣大哥大自有品牌，是公司前年尾牙送的，下午3點左右突然自己爆炸燃燒。他指出，這個行動電源平時就很少用，也沒摔過，爆炸前沒有充電，而且靜置於抽屜中，卻突然爆炸，一旁的小米手機也慘遭波及，當場燒毀。

原PO表示，發生時間是下午3點左右，不幸中的大幸是當時家人都在，而且都醒著，因此很快就發現並滅火，但原本全家人預定3點半出門，若行動電源晚半個小時爆炸，恐怕整個家都沒了。

網友也紛紛留言：「這太扯了吧」、「這行動電源是哪家代工的」、「這威力...好險不是放包包或口袋」、「還以為是定時炸彈」、「沒充電也爆炸，太恐怖了」、「以後是不是都要買防爆箱來裝了...」、「這就是為啥我行動電源都不敢亂買」。

(中時電子報)