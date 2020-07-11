第22屆台北電影獎今（11日）晚在台北市中山堂舉行頒獎典禮，現場大咖齊聚，林志玲驚喜現身擔任引言人，柯佳嬿、黃子佼主持，還有張鈞甯、陳意涵、邱澤、林依晨等巨星熱情相挺。稍早最佳男女主角也出爐，莫子儀以《親愛的房客》稱帝，而影后寶座則由《返校》的學姐王淨拿下。
莫子儀在演藝圈耕耘多年，終於憑《親愛的房客》奪下人生第一座影帝，評審認為他將自身投入角色之中，深刻融入角色生命歷程，情緒豐富飽滿，令人動容。而以《返校》封后的王淨，評審認為她在片中是追求愛情的少女，也是威權時代的冤魂，大讚王淨表演不但達成類型電影需要的精準效果，也以個人獨特的氣質與感染力，創造出角色靈魂。
第22屆台北電影獎得獎名單：
最佳新演員獎
李曆融 / 《主管再見》
最佳造型設計獎
施筱柔 / 《江湖無難事》
最佳美術設計獎
王誌成 / 《返校》
最佳視覺效果獎
郭憲聰、再現影像製作有限公司 /《返校》
最佳動畫片
《大冒險鐵路》/ 黃小珊
最佳男配角獎
李英銓 /《那個我最親愛的陌生人》
最佳短片
《幽魂之境》/ Cinema Inutile
最佳紀錄片
《阿紫》/ 吳郁瑩
最佳聲音設計獎
曹源峰、簡豐書、湯湘竹 /《返校》
最佳配樂獎
林強 /《灼人秘密》
最佳女配角獎
姚以緹 / 《江湖無難事》
傑出技術獎
洪昰顥、賈凡（動作設計）《下半場》
最佳剪輯獎
吳郁瑩 /《阿紫》
最佳攝影獎
陳大璞《下半場》
最佳編劇獎
馮勃棣、蔡顗禾、高炳權 / 《江湖無難事》
楊士琪卓越貢獻獎
放映師江泰暾
最佳男主角獎
莫子儀 / 《親愛的房客》
最佳女主角獎
王淨 /《返校》
最佳導演獎
張榮吉 /《下半場》
最佳劇情長片
《返校》
百萬首獎 Grand Prize
《返校》
(中時電子報)
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