最佳女配角《江湖無難事》姚以緹。(台北電影節提供)

《返校》奪得第22屆台北電影節6獎成最大贏家。（台北電影節提供）

最佳男配角《那個我最親愛的陌生人》李英銓。(台北電影節提供)

陣頭少年李曆融年僅15歲，勇奪最佳新人獎成大黑馬。（台北電影節提供）。

第22屆台北電影獎今（11日）晚在台北市中山堂舉行頒獎典禮，現場大咖齊聚，林志玲驚喜現身擔任引言人，柯佳嬿、黃子佼主持，還有張鈞甯、陳意涵、邱澤、林依晨等巨星熱情相挺。稍早最佳男女主角也出爐，莫子儀以《親愛的房客》稱帝，而影后寶座則由《返校》的學姐王淨拿下。

莫子儀在演藝圈耕耘多年，終於憑《親愛的房客》奪下人生第一座影帝，評審認為他將自身投入角色之中，深刻融入角色生命歷程，情緒豐富飽滿，令人動容。而以《返校》封后的王淨，評審認為她在片中是追求愛情的少女，也是威權時代的冤魂，大讚王淨表演不但達成類型電影需要的精準效果，也以個人獨特的氣質與感染力，創造出角色靈魂。

第22屆台北電影獎得獎名單：

最佳新演員獎

李曆融 / 《主管再見》

最佳造型設計獎

施筱柔 / 《江湖無難事》

最佳美術設計獎

王誌成 / 《返校》

最佳視覺效果獎

郭憲聰、再現影像製作有限公司 /《返校》

最佳動畫片

《大冒險鐵路》/ 黃小珊

最佳男配角獎

李英銓 /《那個我最親愛的陌生人》

最佳短片

《幽魂之境》/ Cinema Inutile

最佳紀錄片

《阿紫》/ 吳郁瑩

最佳聲音設計獎

曹源峰、簡豐書、湯湘竹 /《返校》

最佳配樂獎

林強 /《灼人秘密》

最佳女配角獎

姚以緹 / 《江湖無難事》

傑出技術獎

洪昰顥、賈凡（動作設計）《下半場》

最佳剪輯獎

吳郁瑩 /《阿紫》

最佳攝影獎

陳大璞《下半場》

最佳編劇獎

馮勃棣、蔡顗禾、高炳權 / 《江湖無難事》

楊士琪卓越貢獻獎

放映師江泰暾

最佳男主角獎

莫子儀 / 《親愛的房客》

最佳女主角獎

王淨 /《返校》

最佳導演獎

張榮吉 /《下半場》

最佳劇情長片

《返校》

百萬首獎 Grand Prize

《返校》

(中時電子報)