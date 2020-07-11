第1屆「國小世界盃全國足球賽」的爭冠戲碼今天出爐，男子組北市士東國小展現強大火力，以6比0擊退彰化的大興國小，明與台中清水國小爭冠；女子組方面，南投水里國小靠五年級小將全子宇攻入2球，以3比1氣走台中黎明國小，將與新北蘆洲國小爭后。

士東國小由2004年五人制世界盃國腳王吉成擔任教練，4強對大興國小迅速先馳得點，最終以6球完封對手。王吉成賽後表示，賽前告訴球員在防守上要減少失誤，有機會要多射門，尤其是今日嘗試往球門兩邊撞牆攻擊得到不錯的效果，順利拿下冠軍賽門票後心裡的大石頭也放下了，希望小球員能延續今日比賽的球感持續發揮應有的水準。

曾代表我國參加五人制世界盃的前國腳王吉成（左二），希望能在基層栽培出好手，成為未來的國腳。（迷你足球協會提供）

王吉成曾是台灣五人制足壇最出色的球員，但對十一人制也有涉獵，如今在基層執教，他認為兩者的換軌問題不大，重點是若想先從五人制的小場地踢起，關鍵是有沒有真的練好這些紮實、細膩的控球技術，才會是未來轉十一人制的本錢。

「作為教練，我在乎的不是比賽勝負或奪冠，而是能不能在這個階段交出好球員，送上下個階段甚至是未來的國家隊。」王吉成說，國小踢球快樂很重要，但快樂不是亂踢，小朋友覺得自己有進步、踢得好，才會喜歡這個運動，走得更遠。

士東今天有家長到場助陣，充分發揮主場優勢，另一隊地主北市大安就沒這麼幸運了，雖然先進球卻被台中清水的蔡鎰澤上演帽子戲法，反以1比5落敗，只能眼看清水挺進決賽。

清水總教練唐駿榮賽後表示，沒想到蔡鎰澤有這麼出色的表現，因為他昨晚返回台中參加今天早上的資優班考試，今日賽前才匆匆抵達球場。而明天很可能是他最後一座冠軍獎盃，他計畫畢業後不再往足球發展，與父母溝通後決定繼續升學，令隊友及師長感到相當可惜，所以全隊明天將會全力為蔡鎰澤及學校奪下金盃。

南投水里國小全子宇以超齡球技在4強賽攻入兩球。（迷你足球協會提供）

女子組方面，水里的全子宇雖來自低收入戶家庭，姊姊也領有殘障手冊，因此家中長輩極力反對她踢足球，但天生就有布農族與阿美族混血美少女的頑強鬥志與過人毅力的特性，極力想證明女孩子也可以在足球領域上有發展的未來性，她在每場比賽都全力以赴，被教練杜興孟讚為今天擊敗黎明的MVP之一。

新北市的蘆洲女足今對台東成功原本落後，但比賽後段獲得發球機會就不斷的往門柱攻擊，再利用隊友埋伏射門，策略順利奏效，讓主要攻擊手陳家綺先是踢進追平球，再由李怡萱攻入超前進球，終場前陳家綺破門增添保險，最終蘆洲便以4比2逆轉勝出，挺進冠軍戰。

國小世界盃總決賽不但場內激戰，場外也安排幼兒足球賽，場面相當熱鬧。（李弘斌攝）

(中時 )