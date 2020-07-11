新任主委李天生強調，面對2022年市長選舉，期能達到「市長當選、議員過半、里長席次加倍成長的目標」，讓改革不間斷、堅持民主價值。（民進黨台中市黨部提供／陳世宗台中傳真）

民進主步黨台中市黨部於11日晚上舉辦第六屆主任委員暨執評委員就職典禮。台中市黨部新任主委李天生強調，大家一起併肩努力，讓2022重新開機，並以「市長當選、議員過半、里長席次加倍成長的目標」為奮鬥目標；用行動改變台灣，共同守護台灣的民主自由。

民進黨台中市黨部於上月28日舉行第六屆執行委員與評議委員改選，執行委員由陳惠峯、沈金宗、蔡水羅、江志文、賴穎志、楊榮國、洪曉玲、蔡振修、楊文君、林明優、林金堂、馬紫吟、洪健銘、廖淑玲、黃斯駿、王瀅瀅當選。

當選評委分別為傅何庚、林秀枝、黃俊銘、賴專藝、張佑宇、林佳儀、曾威、廖惠玲並由許木桂選任出評委會召集人。

主委李天生表示，黨職改選為黨部最重大的業務之一，黨內的執評委席次是佔絕對優勢，透過民主競爭一起團結爭取2022的勝利，這是民進黨的任務。執評委的選舉如同以往，所有的黨員都是為了民進黨的價值而努力堅持，沒有派系之分，未來也將全力衝刺輔選。

李天生強調，將配合蔡英文主席的要求，繼續爭取更多社會力量入黨，貼近社會脈動，讓民主不斷進步，「用行動改變台灣」，共同守護台灣的民主自由。

李天生說，執評委將是未來市黨部發展及輔選的主要幹部，希冀未來能將公共議題導入黨部執評委會做為廣泛的討論，能提供市政府建立一套新的黨政協調機制，共同為市民服務與市政做適當的政策建設。

面對2022年的市長選舉，市黨部會加強組訓、培養基層幹部人選並全力輔選，創造台中全面執政，達到「市長當選、議員過半、里長席次加倍成長的目標」，讓改革不間斷、堅持民主價值。

(中時 )