香港教育高峰論壇今(11)日在香港會議展覽中心舉行，探討主題為「香港國安法與《國歌條例》在學校教學中的落實」。香港特首林鄭月娥在致辭中表示，自去年6月起修例風波引起的暴力違法事件中，一共有3000多名大、中、小學的學生因為參與違法暴力事件而被捕，佔所有被捕人士的40%。而學生中18歲以下的竟然佔了四成半。

林鄭月娥對這現象表示，「我認為香港年輕一代出現的問題可能主要不是香港教育的問題，而是教育被政治化的問題。換句話說，政治問題不解決，更好的教育措施，更多的教育資源也難以扭轉局面。」

截至2020年7月2日，警方在修例風波多場示威活動拘捕超過9000人，年齡介乎11歲至84歲，被捕人士數字為香港歷年示威活動之最；其中有至少1,617人被檢控，包括被控暴動的595人。這次運動被視為六七暴動後52年來最大規模的社會動盪及1997年香港回歸以來最嚴重的政治危機。

(中時電子報)