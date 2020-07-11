新加坡10日舉行國會大選，執政黨人民行動黨在雖贏得絕對多數席次，但支持率卻逼近新低紀錄。在此同時，反對黨拿下史上最多席次。選舉結果出爐後，總理李顯龍暗示將延後退休計畫。

人民行動黨在國會93個席次中取得83席，但反對黨工人黨贏得前所未見的10席，超越2015年的7席紀錄。

李顯龍在記者會中表示，大選結果顯示，民眾顯然渴望多元聲音。「星國人民希望人民行動黨籌組政府，但選民也希望國會有更多反對派的聲音，特別是年輕的選民。」

李顯龍先前曾表示將在70歲時退休，也就是在2022年，預計將由副總理暨財長王瑞杰（Heng Swee Keat）接班，但本次選舉結果可能打亂李顯龍的退休計畫。

王瑞杰在所屬的選區得票率僅53％，這也是他首次接受民意考驗。專家表示，王瑞杰在選戰中缺乏全國性的吸引力，許多新一代的政治人物亦如此。

李顯龍在新冠肺炎疫情期間提出改選，他表示將協助國家度過這場公衛危機，分析師認為此番言論代表，李顯龍可能暫緩退休計畫。

自新加坡在1965年獨立以來，穩定和可預測性向來是星國政壇的寫照。然而分析師指出，執政黨意外挫敗可能提出更嚴格的外國勞工就業規範，和其他社會政策改變，以緩解反對黨的疑慮。

聯昌國際私人銀行（CIMB Private Banking）經濟學家宋誠煥（Song Seng Wun）指出，執政者將收緊外國勞動力，並加強低薪族群的經濟福址。

另一方面，摩根士丹利分析師指出，在亞洲地緣政治與經濟不確定性增加之際，投資人將新加坡視為安全的投資環境。

摩根士丹利樂觀看好新加坡股市前景，預估MSCI新加坡指數未來12個月的報酬率將達14％。

(工商 )