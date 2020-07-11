大陸當前的嚴重水患重擊多省份，其中江西省已有逾521萬人受災，直接經濟損之高達人民幣（下同）64.9億元，大陸國家防辦、應急管理部也投入救災。

大陸央視報導，至7月11日17時統計，7月6日開始的洪澇災害有南昌、景德鎮、九江、上饒等10個省區市和贛江新區社會事務局共98個縣（市、區，含功能區）521.3萬人受災，緊急轉移安置43.2萬人，需緊急生活救助16.7萬人。倒塌房屋403戶988間，嚴重損壞房屋783戶1940間，一般損壞房屋3405戶6515間，直接經濟損失64.9億元，災情還在進一步統計核查中。

而大陸國家防辦、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局緊急調運190艘玻璃鋼衝鋒舟、3000頂帳篷、1萬張折疊床、1萬床毛毯和2萬床毛巾被，支持地方抗洪搶險工作。應急管理部有關負責人指出，入汛以來，國家綜合性消防救援隊伍共參與各類抗洪搶險救援4,830起，出動消防車7,498輛次、指戰員4.68萬多人次，營救遇險被困群眾14,866人，疏散轉移被困群眾6.1萬多人。

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