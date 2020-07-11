40歲的張榮吉以《下半場》，從國際名導蔡明亮、趙德胤等勁敵中突圍，拿下台北電影獎最佳導演獎， 他領獎時開心表示，「謝謝電影帶我來這裡，從短片、紀錄片，都有吸引台北電影節，很謝謝台北電影節。」他謝謝製片人陳寶旭對他的信任，以及支持《下半場》的天使及朋友們，「最辛苦的就是演員及工作人員們，你們在我心中都是最棒的！」 他也特別感謝家人，尤其到場的父親、太太，以及幫他照顧女兒的朋友們和姊姊，「讓我有機會站在這邊不用一手抱一個！」

他說，雖然這部電影已經在戲院跟大家說再說，但之後會在其他平台繼續跟大家見面，「這不是催票，但電影它永遠會留著、永遠存在、感動人」。

他也謝謝從《逆光飛翔》到《下半場》楊力州導演從紀錄片領域帶他看不一樣的人生風景，讓他有很多創作能量，「我都很怕我快用完了，我會繼續努力的，謝謝大家！」

張榮吉2006年與楊力州導演共同執導《奇蹟的夏天》，獲得金馬獎最佳紀錄片，2008年他執導第一部電影短片《天黑》就入圍金馬獎創作短片，並獲得台北電影節最佳創作短片。2012年更以首部劇情長片《逆光飛翔》獲得第49屆金馬獎最佳新導演；2014年再以《共犯》入選台北電影節國際新導演競賽及台北電影獎。

(中時 )