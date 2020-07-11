木蘭聯賽第10輪花蓮vs.藍鯨比賽精華。（嵌入自木蘭聯賽臉書粉專）

木蘭聯賽今天第2循環最後1役上演花蓮與台中藍鯨的榜首之爭，結果花蓮藉著精準吊中，屢屢造成藍鯨門將陳妙玟出擊判斷失誤，把握第二波攻門連連得手，於主場5比2完勝藍鯨，也在積分榜拉開5分領先獨走。

本輪木蘭聯賽前兩場都以0比0握手言和，但花蓮與藍鯨之戰果然沒讓人失望，開賽11分鐘花蓮許翊筠右路吊中，助攻前鋒吳詩萍頭槌破門，地主隊首開紀錄。

藍鯨過去3連霸的兩大門神蔡明容、程思瑜今年都赴日發展，今天被吳詩萍先馳得點，陳妙玟的出擊判斷其實也有瑕疵。隨後藍鯨侯芳瑋造成花蓮陳雅惠禁區內手球犯規，包欣玄罰進12碼球，一度讓藍鯨扳成1平，但上半場補時階段陳妙玟處理角球未能成功解圍，讓陳雅惠包抄遠柱頭槌破門，又讓花蓮討回領先。

第60分鐘又是花蓮的角球攻擊，譚汶琳精準角球開到門前，陳妙玟再次出擊落空，讓拖車跟進的吳詩萍在亂軍中勁射破門。兩分鐘後譚汶琳在禁區外回敲，林凱玲直接踢進遠射世界波。儘管包欣玄於第72分鐘扳回1城，花蓮仍由卓莉萍在終場前破門，鎖定最終比分。

花蓮成功斬斷藍鯨近來的5連勝，單場丟5球也平了藍鯨在木蘭聯賽的隊史紀錄。賽後花蓮路弘旗教練表示，他們賽前分析藍鯨後防，針對定位球戰術做了縝密準備，獲得應有的效果，是本戰的勝負關鍵。而金靴之爭，包欣玄與吳詩萍此役各進兩球，包欣玄本季累積13球，在射手榜上仍以1球領先吳詩萍。

(中時 )