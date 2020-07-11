2020一見雙雕藝術季，11日分別在七股鹽山及七股遊客中心起跑，遊客搶先參觀體驗「鹹鹹在家」各式居家場景。（劉秀芬攝）

2020一見雙雕藝術季，11日分別在七股鹽山及七股遊客中心起跑，遊客搶先參觀體驗「鹹鹹在家」各式居家場景。（劉秀芬攝）

2020一見雙雕藝術季，11日分別在七股鹽山及七股遊客中心起跑，遊客搶先參觀體驗「鹹鹹在家」各式居家場景。（劉秀芬攝）

2020一見雙雕藝術季，11日分別在七股鹽山及七股遊客中心起跑，遊客搶先參觀體驗「鹹鹹在家」各式居家場景。（劉秀芬攝）

2020一見雙雕藝術季，重現台灣早期七股曬鹽場美麗景緻的「鹽鄉風情畫」景觀。（劉秀芬攝）

2020一見雙雕藝術季，11日分別在七股鹽山及七股遊客中心起跑，七股鹽山鹽雕館以「鹽」打造「鹹鹹在家」、「鹽鄉風情畫」等主題；結合鹽雕與光雕的「3D新視界」劇場，也在七股遊客中心同步開演，一早就有遊客前去參觀拍照，大讚今年鹽雕新鮮有創意，展館還可吹冷氣。

由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦、台鹽公司合辦的「2020一見雙雕藝術季」，11日由交通部觀光局副局長周廷彰、雲嘉南管理處處長徐振能等人幫全台最大鹽雕「星心相愛」作品上的LOVE著色成形，象徵完工迎客。

策展人鄭凱元說，全台最大鹽雕「星心相愛」，訴說2020年至今澳洲野火、蝗蟲害、洪水泛濫、新冠狀病毒等災難不斷，因此以古希臘美麗的愛神阿芙蘿黛蒂與丘比特，藉由他們散發出12個星座能量，用愛化解難關，宇宙才能被扭轉而正常運作。

另外，首次將「鹽」融入生活美學於中的「鹹鹹在家」場域，運用於客廳、廚房、臥房、浴室生活環璄中，並透過「鹽」散發天然負離子，吸收潮溼空氣、淨化改善空氣、紓解焦慮壓力特質，倡導大眾運用鹽來養身。

此外，重現台灣早期七股曬鹽場美麗景緻的「鹽鄉風情畫」景觀，遊客可以走入畫中，搭乘真實火車、搭配鹽田場景，讓自己融入畫中主角，並藉由地面特殊反射倒影設計，拍出一幅幅有趣藝術風情照，享受浪漫氛圍。

管理處表示，一見雙雕藝術季即日起展出至8月30日，除了新鮮的鹽雕展，還有「星心相愛找星座自拍」FB打卡上傳送小禮活動。七股遊客中心活動期間每周六上、下午各一場安排鹽鄉劇場，節目有魔術、水管鼓、爵士鼓、薩克斯風等不同的街頭藝人演出。

此外，8月19至25日將舉辦「七夕情人節-情定七股」活動；8月24至28日進入七股鹽山，憑清潔費發票，贈送鹹冰棒一支解熱消暑。相關資訊可搜尋「雲嘉南，好好玩!!!」粉絲專頁或洽詢電話06-7861017查詢。

(中時 )