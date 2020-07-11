能想像獨自生活在孤島1年多嗎？位於嘉義縣東石鄉外海的外傘頂洲，日前有民眾發現一隻骨瘦如柴的浪犬在沙洲上徘徊，王媽媽狗園救援人員鄭又瑋得知後，趕緊出港救援，他表示，這隻年約8歲的米克斯母狗不僅感染心絲蟲，肝腎指數也不佳，還有皮膚病，所幸牠頑強的生命力，沒有生命危險，正在動物醫院接受治療。

鄭又瑋前天晚上看到訊息後，立馬聯絡當地船家，隔天一早與船夫、志工趕緊將這隻浪犬帶回陸地。（圖／鄭又瑋提供）

一名遊客日前搭船經過時，看到一隻骨瘦如柴的黑色浪犬在沙洲上，透過觀光漁筏業者，了解牠在外傘頂洲生活一段時間了，但沒有人知道牠怎麼會在那，這一年多下來，從來沒有離開過，這名遊客憂心這隻浪犬的安危，於是畫面PO在臉書，期盼有善心人士可以幫忙這隻孤立無援的浪犬。

鄭又瑋前天晚上看到訊息後，立馬聯絡當地船家，隔天一早與船夫、志工趕緊將這隻浪犬帶回陸地。（圖／鄭又瑋提供）

鄭又瑋前天晚上看到訊息後，立馬聯絡當地船家，隔天一早與船夫、志工趕緊將這隻浪犬帶回陸地。「真的是奇蹟！」鄭又瑋直呼，狗狗跟人類一樣，無法飲海水，但牠卻藉著雨水及食物的水分，在海中央生存了1年，漁民稱呼牠為「海狗」，因牠有著過人的生命力，便決定將牠名為「小剛」。

「小剛」目前在嘉義市民族獸醫院治療，有意認養者可直接聯繫醫院。（圖／鄭又瑋提供）

至於「小剛」為何流浪到外傘頂洲？鄭又瑋認為，狗不可能自己游到14公里的外海，應該是被搭船的遊客遺落在那，不管真正原因是什麼，希望之後能有善心民眾願意飼養牠、愛牠，「小剛」目前在嘉義市民族獸醫院治療，有意認養者可直接聯繫醫院。

(中時電子報)