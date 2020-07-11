莫子儀封帝，感謝陳淑芳與導演鄭有傑。（中時影視攝影組攝）

2020年疫情蔓延全球，不過第22屆台北電影獎不負眾望，成為全世界數一數二如期舉行的大型頒獎典禮，昨晚（11日）在台北市中山堂盛大展開，曾多次提名、並獲金鐘編劇獎肯定的莫子儀，擊敗李康生、范少勳、曾敬驊及吳念軒，成功坐上北影影帝寶座，並拿下人生首座演技獎座。他感性地說：「謝謝淑芳阿姨，你是我的最佳女主角，謝謝《親愛的房客》的所有工作人員，照顧我提攜我的前輩們。」

莫子儀演出作品無數，在暌違大銀幕6年的主演作品《親愛的房客》中，飾演孤獨壓抑的男同志，以不慍不火的細膩演技贏得該獎。頒獎前呼聲最高的他，問起是否有得失心，莫則調侃自己已被看好20幾年了，不會有壓力。如今順利摘獎，他幽默說道，感謝名單大概長達2張A4紙，「如果能透過我的表演，能夠讓人有所啟發和感動，對我來說就是最大的意義。」

他坦言自己是一個難搞又高要求的演員，「謝謝你們，辛苦了！」他表示，台灣其實有很多優秀的演員，「我今天能夠站在這裡，不是代表我是最好的演員，而是有許多人共同的努力，還有一點點的運氣，我才能夠站在這裡」。他最後致上最深的敬意，把獎座獻給全台灣的電影工作者及每個默默努力的演員。

(中時 )