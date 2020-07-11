台南善化一名年近90的老爺爺，為了出車禍的老伴，在黃昏市場擺攤賣芒果，昨（10日）好心送給一名男子芒果，卻遭對方拿起來往身上砸，導致老爺爺全身都是芒果渣，甚至搶走了老爺爺的芒果，無端被欺負的老爺爺坐在地上休息，被一名網友看到後拍照PO網，引發眾怒炮轟男子「欺負老人家的人渣」，而這名男子也火速被警方逮捕。

這名正義的黃姓女網友在臉書PO文，表示在市場附近的全聯外，看到老爺爺背後都是水果渣，一問之下得知，老爺爺在市場販售芒果，好心送給路人1顆芒果卻被攻擊、搶劫，「我看到真的很鼻酸，全部沾滿芒果渣！到底砸的多用力，而且直攻頭部！爺爺至少85歲以上有，可能都90幾歲了，老人能這樣被欺負嗎」！

根據附近攤商表示，該名男子是當地有名惡煞，經常喝醉酒後鬧事，而警方也快速找到這名羅姓男子，但羅男否認要求老爺爺繳納500元租金，也沒有嗆「不繳就給你死」，警方仍依竊盜罪、社會秩序維護法，將羅男移送法辦。

(中時電子報)