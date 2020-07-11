第22屆台北電影獎頒獎典禮，最佳男配角李英銓。（中時影視攝影組攝）

第22屆台北電影獎最佳男配角獎由演出《那個我最親愛的陌生人》的李英銓奪下，現年13歲的他，是台北電影獎史上最年輕的男配角得主，打敗老將朱軒洋、段鈞豪、游安順、戴立忍等人。他怯生生地上台接獎，表示：「謝謝導演和家人，也謝謝劇組的每個人。」在片中飾演他阿嬤的呂雪鳳，也不忘向他道恭喜，而評審則認為他的演技精準到位，卻不流俗，演出生動。

李英銓年紀小小，表現十分大氣，特別記得感恩當時拍攝電影時，每天接送他的客串演員小羅（羅能華），對於得獎，他則既開心又驚嚇，「不敢相信得獎的是自己，也沒設想過得獎後的事情，就算現在得獎了，目前現階段來說，想顧好課業學科」，他成熟地表示，如果通通得以兼顧，再來考慮演戲這件事。至於得到10萬元獎金，會乖乖地先交給媽媽保管。

34歲的姚以緹則憑《江湖無難事》拿下最佳女配角，從資深前輩吳美和、陳淑芳、丁寧及《女鬼橋》詹宛儒之中脫穎而出。她在片中完美詮釋大哥女人、變裝皇后以及瘋狂喪屍共3個角色，深受評審青睞。她感性表示：「謝謝電影所有的夥伴們，謝謝導演高炳權對我的信任，並給我很大的發揮空間，這是我第一部喜劇，也不會最後一部」，出道多年的她坦言，演員這條路很漫長，就像性別認同和女性自主之路一樣，「這個獎獻給有夢想、有熱情、有愛的人，一起持續走下去！」

她對於日後接演的角色也無設限，「我覺得我拍的角色都還不夠多，像是前輩吳美和、陳淑芳這樣一直演下去，所以在她們面前不敢說想演什麼角色。」她表示，很快就就有新作品與觀眾見面，要大家敬請期待。

(中時 )