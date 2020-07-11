香港資深女演員蔡少芬出道30年，年輕時和吳奇隆曾有一段戀情，後來因宮廷劇《後宮甄嬛傳》中飾演皇后再度爆紅；她2008年和男演員張晉結婚，兩人育有1子2女，近日張晉聊到當年被蔡少芬逼婚引起熱議，而她也曾自曝有揚言「不結婚就分手」。

蔡少芬和張晉是結婚多年，今年他們更成為真人秀節目《妻子的浪漫旅行》第四季固定嘉賓，經常在螢光幕前分享兩人家庭生活，或是過往談戀愛的點滴；最新一期節目中，張晉無預警聊到當聊被「逼婚」的過程，他說在交往4年左右，蔡少芬對自己說，現在要不結婚要不就分手，才讓他認真思考是否步入婚姻這個問題。

張晉表示，當時自己原本的想法是「事業有成才能結婚」，但蔡少芬讓他知道，只要認定了的人，無論自己事業是否已經有成就，都能牽手去領結婚證。而早在前幾集的節目中，蔡少芬就曾說過對結婚的看法，她認為自己已經老了，不想浪費時間，所以就有表示「再不結婚就分手」。

(中時電子報)