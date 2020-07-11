罷免桃園市議員王浩宇連署活動如火如荼進行，目前已進行到二階段連署，YouTuber前往罷王連署站，看到一名年輕人正在連署，年輕人直言罷免原因，指王浩宇身為一個桃園市議員，為什麼營造出來影響到高雄人的選擇。

一位年輕人接受YouTuber「Bit King比特王出任務」訪問時表示，會來罷免王浩宇有幾個原因：第1.主要是關於社群媒體的一些導向，之前不管是前高雄市長韓國瑜的相關事件或議長許崑源事件，這些比較屬於高雄市的事情，王浩宇身為一個桃園市議員，為什麼要藉由社群媒體的導向，營造出來影響到高雄人的選擇，或者高雄的評價。

該位年輕人甚至指出，還有王浩宇做事的方式，跟他們當初的一些冀望不一樣，王浩宇從中壢市發跡，是以街頭演講說明政見，一開始很多人對他有很多期待，尤其是教育界，因為他對教育界原本就有改革的意願。或者是路平的部分，因為之前中壢市的路是真的很不平，所以對王浩宇是期待的，因為他之前是綠黨，對他的評價就比較正面，想說終於有一個可以超然藍綠的人出來，所以那時他就吸引了非常非常多的票。

年輕人說，後來卻發現王浩宇當上議員後，怎麼有點偏差，第一是教育的部分，像是強迫取消第八節課，直接對教育的部分出手，而且沒有經過太多人的討論，第八節課制度已經很久了，而且他們覺得沒有問題，該年輕人認為怎會讓學生予取予求。某些政黨會搞世代對立，假設在這方面又讓比他年輕的世代予取予求，這樣會讓世代對立更嚴重，會變成不僅是對立，甚至到了可能鬥爭的情況，這就會讓人比較難過。

年輕人接著指出，路的部分，原本他們希望王浩宇當議員後能處理路的部分，因為桃園的路有時會有凸凸的、上面會寫著幾號會再重鋪，他想路會再重鋪，那應該沒關係，但他之前讀中原大學，在中原大學附近看到，路要重鋪的時間是6月多，7月時有些路根本沒有改變，變得更危險，他之前也因路面差摔車，就會想這議員到底在幹什麼。他不禁感慨，王浩宇這次選舉拿到1萬多票，是桃園市全議員的第3高票，自己會覺得是真心換絕情。這些就是他想要罷免王浩宇的原因。

(中時電子報)