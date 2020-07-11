台股指數站上萬二，台積電也創歷史新高價；根據Cmoney統計至7月9日資料顯示，野村優質-S類型(新台幣計價)基金表現最優異，近3個月績效表現超過50％，其他多有30、40％的表現，讓國內逾104檔台股基金的淨值站上歷史新高，約占整體比例的3分之2，其中，科技為主的基金表現尤佳。

第一金電子基金經理人陳思銘表示，台灣疫情控制得宜，加上陸美貿易衝突，讓台灣科技業發展「左右逢源」，不僅美國積極拉攏台灣，大陸積極「去美化」的政策，讓台灣科技業受惠；台股「萬一」投資心態要「居高思維」，但若想獲利了結，陳思銘建議「再等等」。

陳思銘進一步分析，外資上半年賣超台股逾6000億元，6月雖然買回不少，但今年以來的賣超仍多達5000多億元，這些資金無處可去，加上台股殖利率表現優異，這些錢早晚會回流、加碼台股。

富蘭克林華美投信認為，受惠全球資金行情帶動，科技股持續領軍上攻，儘管台股權值股短線展望偏保守、稍有修正，但因台股具高股息，又以新科技與醫療防疫概念類股勝出，短線整理、可觀察生醫類股是否接棒演出。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，全球低利率環境驅使，各國政府持續擴大寬鬆貨幣與財政政策，熱錢流向新興市場，特別是具高成長性與高股息類股；大立光法說公布展望預估偏保守，短線影響股市回檔整理，但相較於全球股市，台股仍具高股息(3.7％)與科技高成長優勢，第3季展望不看淡。

(中時 )