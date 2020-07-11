今年第一個大型頒獎典禮、第22屆台北電影獎昨（11日）晚在台北市中山堂舉行頒獎典禮，除了先前已曝光的閃耀星光，典禮一開始更出現超大驚喜，去年終結單身、成為新手人妻的第一名模林志玲，以「彩蛋一號」身份亮麗現身，擔任典禮引言人，並鼓勵大家一起帶著無懼包容的心繼續前進；接著典禮主持人黃子佼現身，再宣布還有另一個彩蛋，就是他還有個主持搭擋、金鐘視后柯佳嬿！

林志玲配戴海瑞溫斯頓珠寶，閃耀動人。（取自台北電影節官方影像）

志玲姐姐 正能量引言獲滿堂彩

「志玲姐姐」一現身，全場就出現「哇嗚」驚呼，她以溫暖語調緩緩表示：「今年世界改變了，我們試著探索一個新的生活方式，也試著適應一個新的人際模式，但這一切都讓我們變得更勇敢、更懂得珍惜！」她說，電影就像是人生縮影，透過電影追求共鳴、尋找感動，電影在我們生活中分分秒秒發生，也許我們都忽略了最珍貴的畫面，就好像此時此刻我們在同一空間、即使只是呼吸都是一種很奢侈的幸福，都是很難得。要謝謝每一個人的努力，讓我們相聚在這裡。台北電影節克服種種困難，在這裡如期舉行，我們要為這些細膩而倔強的電影人加油！」約3分鐘的引言，卻帶給大家滿得正能量與鼓勵！

台北電影獎主持人柯佳嬿（左）、黃子佼。（台北電影獎提供）

今年台北電影獎星光熠熠，包括傳過緋聞的影帝邱澤與張鈞甯時隔半年多再度同場，邱澤受訪時表示，有在後台碰面打招呼，因為人滿多就打招呼而已，來北影就像開同學會，被問會尷尬嗎？他笑答「你等一下問她」，張鈞甯隨後大方表示：「沒什麼狀況為什麼要尷尬呢？但沒有聊天，就先打招呼而已。」而已分手兩年多的影帝吳慷仁今年擔任評審與頒獎嘉賓，他也和來頒獎的鍾瑶一前一後亮相但未受訪。此外，還有曾合作電影《1895》、偶像劇《敗犬女王》的溫昇豪、楊謹華也聯袂現身頒獎，這是兩人時隔11年再度同台。

張鈞甯（左）一身高貴優雅，與台北電影節主席李屏賓共踩紅毯。（台北電影獎提供）

陳意涵（右）與邱澤擔任頒獎人。（台北電影節提供）

楊貴媚抱病出席 還在「飄」

前幾天暈眩發作的影后楊貴媚抱病出席，她形容人生已經變黑白，透露自己還在「飄」，但聽到要跟吳念真導演一起頒發百萬首獎，「我爬都要爬來」。此外，去年影后李亦捷、林依晨、柯震東、鳳小岳、張榕容、陳意涵、大病初癒的尹馨、北影大使陳庭妮、劉冠廷、謝欣穎、林柏宏、石頭、夏于喬、丁寧、黃嘉千、莫子儀、王淨、曾敬驊、吳念軒、呂雪鳳、曾之喬、張睿家、阿Ken、紀培慧等人也都亮麗出席。

吳念真（左）、楊貴媚妙語如珠。（台北電影獎提供）

首度主持頒獎典禮的柯佳嬿表示，她人生第一次主持就獻給台北電影獎，對於被誇很有勇氣，她笑說覺得黃子佼最有勇氣：「你都不怕，我為什麼怕！」黃子佼則笑回「我只是演技好」。黃子佼去年主持時為典禮寫詩，今年柯佳嬿一口氣背出今年29部入圍影片，獲得滿堂彩，她笑說：「因為今年我沒有影片作品入圍，只好報復性把所有影片都背起來！」幽默機智完全不見主持生手的青澀。

(中時 )