苗栗縣後龍新港社平埔族道卡斯族是國內最後一個聚落，每年農曆8月半都會舉辦慶祝秋收的「牽田祭」，祭典的高峰則是「patay」，族人將會在部落中心廣場吟唱傳統祭歌，迎接祖靈下凡。

根據《中國時報》日前報導，早在清朝時代，後龍平埔族新港社人自稱為「斗葛」（Taukat）族人，到了日據時代為了方便統治，將平埔族竹塹社、新港社及通霄社等3社統合起來，命名「道卡斯」族，延續至今。為此新港社人從去年起就發起正名運動，要將族名改回斗葛，不過至今未獲原民會同意。

「斗葛」族人分布非常廣，北到新竹、南到台中大甲，甚至有部分族人還遷居至南投埔里一帶，目前僅剩後龍新民里舊新港社聚落。

按《維基百科》記載，「道卡斯族」為日本學者伊能嘉矩所命名，又名斗葛族，閩南語音近於大甲，故又稱大甲族。

伊能嘉矩是日本的人類學，致力於臺灣原住民人類學研究，1898年將臺灣原住民分成8類（泰雅、阿美、布農、曹、賽夏、排灣、漂馬、平埔），是最早有系統的分類，基本上沿用至今。

1998年中華民國原住民族委員會成立，至2014年5月，已經完成16個族群的認定，其他像是是馬卡道族、道卡斯族、和西拉雅族等7個族還在推動政府認定。

(中時電子報)