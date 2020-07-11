健保署今公布2019年10大燒錢疾病，平均花費最多的項目為呼吸衰竭，每人耗費30萬2361元。醫師表示，呼吸衰竭的照護分急性與慢性2種，急性期需在加護病房進行，動輒1天1萬元，30萬的數目反映出2019年呼吸衰竭的病患以急性期照護為主，是高齡社會無可避免的現象。近幾年隨著善終觀念提升，許多人不願家人插管受苦，慢性照護的比率已有減少趨勢。

北醫附醫胸腔內科主任周百謙表示，呼吸衰竭的照護分為短期與長期，前者主要照護急性期的病患，後者則是慢性的病患。以急性期的照護為例，病患可能因為吸入性肺炎，需要暫時使用呼吸器。而慢性的照護則常見於肺氣腫、肺癌後肺纖維化，或因不明原因無法自主呼吸的病患，需仰賴插管或氣切進行氣體交換。

呼吸衰竭在2019年耗費125.16億元，每人平均30萬2361元，周百謙表示，這樣的費用屬於正常範圍。台灣加護病房的急性照護費用較高，大約是每日1萬台幣，美國則是每日1萬美金，相較之下已相當便宜。慢性照護方面，台灣1個月則可能耗費5、6萬元。以每人平均30萬2361元來看，反映出2019年呼吸衰竭的病患以急性期照護為主。

周百謙表示，隨著人們對於善終觀念的提升、安寧緩和醫療的進步，許多人不捨家屬長期受苦，植物人插管的比率已有所下降。在高齡社會，老年人口不一定需要長期插管，但短期的插管無法避免，某些情況之下還是有必要，但可在之後慢慢脫離呼吸器。

健保署副署長蔡淑鈴表示，病患若不得已使用呼吸器，急性期後也會有人協助脫離，避免長期依賴，這樣的作法也是醫界在努力的，目的在於訓練病患自主呼吸，而這也是健保相關經費沒有繼續增加的原因。

(中時 )