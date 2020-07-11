為邀請遊客到西拉雅風景區旅遊，西拉雅管理處舉辦一系列活動，西拉雅吃冰節活動11日首先登場，邀25對雙胞胎來遊玉井、吃芒果冰，還有300份芒果冰免費送。（劉秀芬攝）

為邀請遊客到西拉雅風景區旅遊，西拉雅管理處舉辦一系列活動，西拉雅吃冰節活動11日首先登場，邀25對雙胞胎來遊玉井、吃芒果冰，還有300份芒果冰免費送。（劉秀芬攝）

為邀請遊客到西拉雅風景區旅遊，西拉雅管理處舉辦一系列活動，西拉雅吃冰節活動11日首先登場，邀25對雙胞胎來遊玉井、吃芒果冰，還有300份芒果冰免費送。（劉秀芬攝）

西拉雅吃冰節活動11日在台南玉井登場，交通部觀光局西拉雅管理處為慶祝玉井芒果冰金氏世界紀錄滿2周年，特別製作比例十分之一15.54公斤的復刻版金氏世界紀錄芒果冰，並邀請了25對雙胞胎來遊玉井，一起品嘗芒果冰，現場也準備了300份芒果冰送遊客，還有打卡請吃冰活動。

西拉雅管理處處表示，錯過11日活動的民眾也別失望，管理處另外還舉辦「芒味雙饗」網路贈獎活動。

即日起至8月30日止，民眾揪伙到玉井享用芒果冰，只要將3人以上及冰品入鏡的照片上傳至西拉雅臉書粉絲專頁指定貼文中，就有機會抽住宿券或伴手禮，獎項有趣淘漫旅雙人住宿券、龜丹溫泉住宿券、大坑農場雙人住宿券、芒果乾等獎項。

西拉雅管理處處長許主龍表示，現在國內疫情已經緩和，管理處特別結合轄內商圈業者及社區共同舉辦各項行銷活動，除了在玉井舉辦的西拉雅吃冰節，還有觀星、曙光雲海音樂會，8月3日則與關子嶺商圈舉辦火王爺祭典拉山車活動，邀請大家在後疫情時代走出戶外，一起作伙來西拉雅旅遊。

(中時 )