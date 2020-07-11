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美國《福斯新聞》（Fox News)獨家報導指出，一位從香港潛逃至美國的大陸病毒學專家指責大陸官方在新冠疫情初期掩蓋了疫情人際傳播的實情，對全球抗擊疫情造成了不利影響。她在逃往美國後，至今仍非常擔心自已與家人的安全。

據《美國之音》報導，研究病毒學與免疫學的閰麗夢(Li-Meng Yan)在接受《福斯新聞》訪問時表示，她去年12月在香港就發出警告稱新冠病毒能通過人際傳播，她所任職的香港大學公共衛生學院的主管要她保持沉默。

報導說，出生在大陸的閰麗夢今年4月從香港逃到美國。她試圖說服丈夫跟她一道來美國，但是沒有成功。她說，她現在擔心自己和家人的安全。

閰麗夢對《福斯新聞》說，她到美國是因為要傳遞新冠病毒的真相，她的主管、世衛組織諮詢顧問潘烈文（Dr. Leo Poon） 去年12月要求她調查來自中國大陸的一系列類似於SARS的病例。12月底，她在中國疾控中心工作的友人證實，大陸已發現病毒出現人際傳播。她向主管發出警告，而後者「只是點了點頭」。

報導說，據世衛組織1月9日發佈的聲明，大陸當局仍在向該組織通報稱，該病毒沒有人傳人現象。

閰麗夢表示，當她在1月中旬再次向她的主管提起這項研究時，主管警告她「保持沉默」，「否則會有會有麻煩，我們會消失」。

她說：「我已經知道這會發生，因為我知道像世界衛生組織這樣的國際組織和中國政府和中共之間存在腐敗」。

在《福斯新聞》的詢問下，香閰麗夢先前任職的春港大表示，閰麗夢博士已不再是該校工作人員，大陸駐美大使館也對福克斯新聞表示不認識閰麗夢。

報導說，國際社會呼籲對新冠病毒的來源進行調查，但大陸仍拒絕讓獨立的外部調查人員進入。

(中時電子報)