前高雄市長韓國瑜遭罷免下臺後，逐漸淡出政壇，昔日的韓流熱潮似乎也隨著他離開政壇退燒。不過，當初韓國瑜的「發大財」等口號的衝擊力，也揭露了國民黨「經濟牌」失效原因。

《多維新聞》報導，2018年韓國瑜勝選高雄市長，帶起韓流風潮，反轉台灣縣市長政治版圖，其中固然有「討厭民進黨」的因素發酵，但若當初國民黨不是派他出馬，恐怕也很難達到這樣的效果。之後國民黨錯估局勢，把韓國瑜推向總統戰場，不僅沒看出韓流產生背後的意義，也把一把好牌打得稀爛。

馬英九時代，簽訂EFCA帶來了大量總體經濟紅利，而國民黨也順勢將之轉化成成足以說服臺灣人民認同國民黨力促兩岸往來、且肯定國民黨執政的「經濟牌」。然而韓國瑜的勝選，卻揭露了最根本的民生經濟、經濟民主的本質性問題，並打破國民黨「經濟牌」迷信數字、追求成長的迷思。

韓國瑜的勝選揭露出民眾的根本心理，即要如何不愁吃穿，而蔣經國逝世至今仍受許多人緬懷尊敬，也是因為這個原因。因為蔣經國時代，蔣經國和手下的技術官僚讓國家整體的經濟發展紅利，確實的到了每個人民的手上，並締造一段人們肯努力就有錢賺的時期。

如今，國民黨與其在不同一題上廣開戰線，不如回頭檢視韓國瑜當初勝選的原因，即韓國瑜的「一瓶礦泉水，一碗鹵肉飯」展現的親民態度。當初韓流的興起，正是庶民對民生經濟的不滿並化做浪潮。就算如今韓國瑜離開政壇，但民生經濟的本質問題仍在，國民黨必須理清經濟增長與財富分配這兩個問題，認識民眾真正所想要的，並在此基礎上發展能夠得到民眾信任的理論和論述，昔日國父孫中山「三民主義」中的「民生主義」，不也是國民黨立足的根本？

(中時電子報)