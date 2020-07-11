許孟哲PO出妻女最美合照報喜。(取自許孟哲臉書)

恭喜許孟哲當爸爸了！他今（11日）晚在臉書報喜，透露老婆趙孟姿已平安生下了寶貝女兒，更感動寫下：「在產台上從妳眼中看到滿滿的期待與勇敢，很快的不到半小時，寶寶順利的來的這個世界，正式加入我們的生活。」開心表示自己要變成女兒傻瓜了。

許孟哲報喜升格當爸爸，也不忘PO出最新出爐的妻女照跟大家分享喜悅，寶貝女兒漂亮的模樣吸引網友狂讚，直呼「小孟孟真的很漂亮, 很少有剛出生就這麽美的嬰兒耶」、「寶寶超漂亮的，媽媽辛苦了」、「恭喜，好漂亮的母女 5%公恭喜喔」。

許孟哲也回憶著老婆進產房的那既美麗又勇敢模樣，「進產房的那一刻，妳還笑著跟在外等待的家人說『我們兩個人進去，三個人出來喔！』在產台上，從妳眼中看到滿滿的期待與勇敢，很快的不到半小時，寶寶順利的來的這個世界，正式加入我們的生活。看來我除了有一個勇敢的老婆，還有一個貼心的寶貝女兒，謝謝妳們豐富我的生命，我很幸福也很幸運。老婆辛苦了，愛妳」。

(中時電子報)