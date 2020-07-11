日本於1895年起至1945年的50年間，與當時清朝訂定馬關條約而統治台灣。已故的東京大學校長矢內原忠雄在其大著《日本帝國主義下的台灣》一書中，開宗明義說「台灣原為中國的領土」，更披露日本當時統治台灣，旨在將台灣與中國大陸分離而與日本相結合。
書中提到，日據時代，使台灣遠離大陸而轉向日本的政策包括：
1，運用關稅，使台灣的貿易由大陸轉向日本。
2，實施日語教育，使台灣遠離大陸的制度。
3，台灣人由台灣出國，必須攜帶台灣總督府制定的護照。
4，限制大陸人來台居住。
5，大陸勞工來台灣，出入境都必須取得許可。
6，台灣不許設立大陸領事館。
另外，台灣人若居留大陸華南，台灣總督府成立學校、派遣教員、提供教科書。領事裁判歸總督府法院管轄。乃在借助對岸設施以防衛台灣，一如朝鮮總督府與大陸東北各省之關係相同。
書中註釋提到山崎繁樹、野上矯介合著《台灣史》引用明石元二郎總督所說，「...為了使台灣成為日本領土，所以來到此地，而欲使台灣人日本化」。
(中時電子報)
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