不論是汽車或機車，行車紀錄器幾乎都成為必備物品，就為了以防萬一，發生事故時沒有記錄到。一名網友貼出自己行車紀錄器畫面，表示畫質很模糊，好像壞掉了，求大家推薦型號給他，然而網友一看照片全歪樓，原因就在前方的「一條線」女乘客上。

網友看到行車紀錄器照片後，全部焦點都集中在前方機車「一條線」女乘客上 (圖／爆廢公社)

男網友在臉書「爆廢公社」上PO照，表示自己行車紀錄器好像壞了，拍東西都好模糊，連前方紅綠燈都照不清楚，打趣說「應該是澎湖太陽太強曬壞的」，求網友推薦新的給他。然而網友焦點全都在照片中前方機車坐著一名身穿黑色綁繩比基尼+丁字褲的女乘客身上。

網友紛紛留言：「揪團囉」、「準備訂機票去澎湖玩了」、「醉翁之意不在酒XD」、「真的壞了，竟然拍這麼糊」、「澎湖也算出國吧，國外就是這麼辣！」、「不會曬傷嗎...」、「前幾天去澎湖玩才看到一堆穿比基尼的女生在騎車」、「光看就覺得好痛...」。

(中時電子報)