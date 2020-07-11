前高雄市長韓國瑜下一步，引起關注。資深媒體人陳揮文舉民眾黨、時力百萬政黨票為例，建議韓國瑜「組黨」。資深媒體人趙少康不禁驚訝問：「你鼓勵韓國瑜另組新黨什麼意思？」

陳揮文在政論節目《TVBS戰情室》中表示，民眾黨黨員雖只有1萬2000人，可是它在不分區拿了158萬票，有11%的得票率，又分了5席的立委。時力黨員2300人，也拿了109萬票的不分區選票，有7%得票率，分了3席的不分區立委。不管是民眾黨或時力，黨員人數不用很多，就能夠拿到超過百萬的票。韓國瑜現在閉關修行時，可以思考這個方向：「組黨」。如果國民黨已經沒救的話，韓國瑜要走男外一條路。

陳揮文表示，國民黨的黨主席很難當，所以包括韓國瑜在內，朱立倫、江啟臣，一定思考說這個黨還有沒有辦法救得起來，如果救不起來要趕快跑。他甚至認為馬英九可能是國民黨最後一個總統，國民黨現在這麼龐大、這麼多問題，救得起來嗎？

(中時電子報)