新北深澳漁港讓「三倍券」變大了，新北農業局推多款遊程邀民眾吃小捲、賞夜景。（吳康瑋攝）

局長李玟於啟動儀式上指出，市府推出「振興168活動」，只要使用振興三倍券到漁港漁市、餐廳及周邊商圈消費可享優惠。（吳康瑋攝）

船家將會在夜釣小管行程中，提供無微不至的指導。（吳康瑋攝）

船家將會在返程途中提供鮮美的海鮮粥。（吳康瑋攝）

船家準備的海鮮粥中，除了飽滿的蚵仔、蛤蠣外，還有大隻鮮蝦。（吳康瑋攝）

新北市政府近年來大力推廣漁港觀光，今年盛夏更推出「夜漁港三倍爽」系列活動，其中，瑞芳區的深澳漁港光雕水舞秀於11日在深澳漁港率先開跑，現場由農業局長李玟、立法委員賴品妤、新北市議員林裔綺等重量級嘉賓參與啟動，局長李玟於啟動儀式上指出，市府推出「振興168活動」，只要使用振興三倍券到漁港漁市、餐廳及周邊商圈消費可享優惠，還有機會抽大獎，歡迎民眾一同來感受不一樣的漁港風情。

農業局指出，深澳漁港附近有象鼻岩，漁港天空步道，還有鐡道自行車，白天可以安排超夯的鐵道之旅，而在漁港的港灣，也邀請到新加坡金氏紀錄光雕投影團隊，打造出融合在地特色的光雕水舞秀，即日起至24日每天晚上都會帶給觀眾美妙的時光。

來到深澳漁港，除了騎自行車、深澳漁港海天步道散步外，還有一個限定活動，就是選擇搭乘遊艇到近海進行「夜釣小管」的有趣行程，對此海星漁船的船長吳太山指出，這個季節除了小管，也可以釣到大批白帶魚，另外在船上吹著海風，體驗夜釣也是個闔家歡樂的幸福滋味，待快結束行程時，船家也會在船上煮上一大鍋海鮮粥，裡頭加上滿滿飽滿的蚵仔、一大堆蛤蠣及鮮蝦、小捲，熱呼呼的一碗不僅可以讓身體瞬間暖和起來，更可以強健身體，一舉數得。

市府表示，民眾欲前往深澳漁港，可以從瑞芳火車站轉乘基隆客運往國家新城經海濱方向的公車，在深澳站下車搭乘大眾運輸，若想要自行開車者，可經中山高5K大華交流道接62快速公路，瑞濱端下交流道後左轉濱海公路500公尺即為深澳漁港，漁港提供不同的遊程，民眾可以自行聯繫船長前往有趣又好玩的夜釣體驗，也透過白天和夜晚不一樣的角度，盡情欣賞東北角海岸之美。

(中時 )