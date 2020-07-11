民進黨台北市議員簡舒培預言，前高雄市長韓國瑜和台北市長、民眾黨主席柯文哲可能藍白合作，名嘴邱明玉卻潑冷水說，以韓國瑜現在的政治能量，何必去做柯文哲的副手。

簡舒培在政論節目《台灣最前線》中表示，柯文哲與韓國瑜兩人有特殊情誼，柯文哲的夫人陳佩琪說的。如果明年國民黨主席選舉，韓國瑜沒有爭取上，韓國瑜不會這樣就離開政壇。若她是柯文哲的話，要藍白合作，一定不會跟現在的國民黨合作，如果韓國瑜沒有辦法回到國民黨的話，直接去找韓國瑜就好了。

簡舒培指出，柯文哲前往雲林，拜訪縣長張麗善，就被問到，有沒有要去找韓國瑜，張麗善直接說，他們倆感情好，比她更好。

邱明玉卻認為，這是政治天馬行空，姑且不論兩人的政治理念合不合，以韓國瑜現在的政治能量，會小於柯文哲嗎？他自己都有能力脫離國民黨，再成立一個黨，他幹嘛再去附居民眾黨，去當柯文哲的副手。而且韓國瑜都已經選過總統，他何必再去屈居柯文哲之下，韓國瑜的政治能量沒那麼差。

(中時電子報)