高雄市溫有諒醫院開設免費幼兒感覺統合課程，賀姓副院長竟趁幼兒園幼童到醫院進行滑板、盪鞦韆等課程時，在50名幼童病例資料上偽造發展遲緩等字樣假病歷，詐領健保費84萬餘元，案經橋頭地院審理後，法官認定賀姓副院長犯行，依詐欺取財、偽造私文書等罪，各判處賀8個月、5個月徒刑，後者得易科罰金15萬元，2罪均獲緩刑3年，另命他須支付公庫120萬元，全案仍能上訴。

橋頭地院指出，高雄市有3家幼兒園於2013年2月至2014年1月間，帶著2歲至6歲不等的幼童共62名前往溫有諒醫院參加免費訓練課程，賀姓副院長竟趁掛號人員收取幼童健保卡後，盜刷50名幼童健保卡，並在病歷上竄改為」「發展遲緩」、「「混合發展障礙」、「注意力不足伴隨過動行為」等症狀，詐領診療費等共67萬1772元。

橋頭地檢署審理後，認定賀姓副院長犯罪事實，因罪證確鑿之下，賀也才坦承有假造病歷等行為，法官依詐欺取財、偽造私文書等罪將他判刑。

橋頭地院表示，賀姓副院長罔顧醫療人員倫理，不實登載病歷資料詐領健保補助，影響病患權益，依詐欺取財、偽造私文書等罪，將他各判刑8個月、5個月，2罪均獲緩刑3年，案件還可上訴。

(中時 )