台南市善化區臉書社團10日晚有民眾PO文，見一名擺攤老人身上被鬧事男子砸芒果，為擺攤胡姓老翁抱不平。11日善化警方分別請胡翁、鬧事的羅男到案說明，羅男辯稱是胡翁搶他地盤，不承認犯行，警方訊後依竊盜罪及社維法將羅男函送法辦。

據了解，78歲的胡老10日傍晚在善化擺攤賣水果，50多歲羅男疑要求他繳500元租金，羅男被拒竟嗆「不繳錢就讓你死！」，拿起老翁販賣的芒果往他身上砸，事後一名善化臉書社團網友將事件PO，引起大批網友撻伐。

網友表示，該犯案男子經常騎腳踏車在附近閒晃，經警方調查，胡姓老翁表示，原以為羅男是要向他買芒果，後來卻要他「繳交500元租金」，胡翁拒絕給「租金」，羅男竟惱羞成怒，說「不繳錢就要讓你死！」，拿起一旁的芒果往胡翁身上砸，還帶走1顆芒果騎腳踏車逃走。

台南善化警方得知此事後，也回覆貼文表示正在調查，11日找來兩人了解案情，最後將羅男依竊盜罪及社維法送辦，至於傷害罪部分，胡翁以做小本生意為由，不願意提告。

(中時 )