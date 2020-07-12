距離暑假還有一個星期左右的時間，相信已有許多學生引頸期盼暑假的到來……，今（109）年因為新冠狀病毒肺炎疫情的關係，高中以下寒假延長、暑假也因此縮短，只有1個半月，身為家長的你，是否已為孩子規劃好暑期活動？小花平台溫馨提醒你，炎炎夏日，今年好像特別熱，開心迎接暑假到來的同時，像是從事戶外水上活動要時時留意自身安全，尤其學齡期的孩子大多活潑好動也坐不住，需特別小心突如其來的事故傷害。

根據衛福部最新統計指出，國內6歲以下兒童，正是最容易發生事故傷害的年齡層，其中又以交通事故占最大宗、也是造成嚴重死傷的主要原因。小花平台站在專業保險立場提醒家長們，陪伴孩子開心過暑假之餘，也不要忘了及早規劃好個人全面保障，以防萬一，「兒童保險醫療、意外保障不可少，愈早買愈好，更要把錢花在刀口上，同時最好能在買保單之前，透過線上保單健診找出保障缺口，並在預算內填補現有保障不足及缺口。」

兒童保單保費擬調漲恐引發搶購潮

說到有關兒童保障規劃，立法院甫於今年5月三讀通過15歲以下兒童身故，保險公司必須給付喪葬費用新台幣61.5萬元，此舉預料將會大為增加保險成本，連帶影響後續保險公司如有推出新保單，保費調漲機率可能大幅提高，也使得目前市面上銷售的兒童保單「詢問度相當高」，甚至引發民眾搶購的疑慮。對此，小花平台保險顧問建議，家長在為孩子規劃保單前，一定要先確認好保障的優先順序，才會買對、買足。

以下由小花平台保險顧問提出投保兒童保單需掌握的2個Key Point「事故傷害保障＋失能殘廢保障」：

Key Point1、事故傷害保障

說到兒童保障規劃，首先最重要的就要屬事故傷害保障了！每個孩子自嬰兒時期蹣跚學步、四處探索周遭環境，再到幼兒時期總是精力充沛，對什麼都充滿了好奇心、老是坐不住……，家長不可能一天24小時分分秒秒盯著看，很可能一不留意很容易就發生意外了，建議在個人保障規劃上，可以優先考量定額給付型和實支實付型住院醫療險、實支實付型傷害醫療險、癌症險及重大傷病險等。 （全文未完……）

(中時電子報)