「別人有，為什麼我沒有？別人有，我也要買……」你的寶貝是否也經常向你提出類似的「要求」？根據美國一項針對18至29歲、父母至少有一人健在的青年所做的一項調查發現，其中有高達近5成表示固定接受來自父母的經濟援助；但是，如果反過來從父母的角度來看，這個比例會更高，有6成左右表示會固定給予子女經濟援助。尤有甚者，絕大多數的美國青年經常入不敷出，並在緊急情況下沒辦法拿出400美元（折合新台幣約11,690元）的積蓄，顯見時下美國青年普遍不會也不懂理財；換個角度反觀國內，也是同樣的情形，根據統計，國內青年勞工有超過3成出現財務赤字，並有超過5成目前有負債在身。

「理財要趁早，才能讓孩子真正贏在起跑點上！」以下小花平台帶領讀者以他山之石為鏡、看看世界各國如何教育孩子理財？另也提供一份測驗、測看看「你是哪一種消費者？」建議家長不妨帶著孩子一起測測看，從旁引導協助孩子思考如何聰明花錢，更要懂得用對理財方法，拒絕再當「月光族」！

以他山之石為鏡 看看各國孩子的理財之道

美國知名哲學與心理學家威廉˙詹姆士（William James）曾說：「播下一個行動，你將收穫一種習慣；播下一種習慣，你將收穫一種性格；播下一種性格，你將收穫一種命運。」用這句話來說明財商教育就像智商、情商教育一樣，是孩子成長過程中不可或缺的重要環節，也印證了有能力的孩子飛得高、有好習慣的孩子才能飛得遠。

以他山之石為鏡、看看世界各國如何教育孩子理財？

美國：鼓勵打工掙錢自食其力

請問：「孩子還小時，你會讓他去打工？」面對這個問題，美國家長的答案絕對是肯定的！大多數的美國家長將理財教育視之為「從3歲開始實現的幸福人生計畫」，在他們的觀念裡，孩子想要有錢花，就得自己打工去，早早認知到，即便是出身在富裕家庭，也應該具備強烈的工作企圖心和社會責任感。

英國：依不同年齡的理財面貌

在英國，對於孩子的理財教育依年齡有不同階段的要求：5至7歲的兒童要懂得金錢的不同來源、7至11歲的兒童要學習管理好自己的金錢、11至14歲的青少年要懂得一般日常花費和儲蓄受到哪些因素的影響，到了14至16歲的青少年則要開始學習使用金融工具和服務。

日本：培養財商從給零用錢開始

日本人教育孩子理財的論點與美國人大致相同，大多數的日本家長會鼓勵孩子利用課餘時間打工賺錢，學會自力更生並懂得管理自己的零用錢，因為他們深信：「除了陽光和空氣是大自然的賜予外，其餘的一切都需要通過個人勞動才能獲得！」 （全文未完……）

(中時電子報)