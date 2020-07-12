動物保護團體「國際人道協會」（Humane Society International）揭露亞洲毛皮工廠為取得動物身上的毛皮，殘忍屠殺動物的畫面。影片恐有不適畫面，請慎入。

動物保護團體「國際人道協會」（Humane Society International）近期揭露亞洲毛皮工廠為取得動物身上的毛皮，殘忍屠殺動物的畫面。影片顯示，狐狸被打頭致死，部分狐狸甚至被活生生剝皮，上千具屍體堆疊成一座血淋淋的「屍山」，畫面驚悚。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，國際人道協會近期公布亞洲某國家11座毛皮工廠的運作影片，畫面顯示一隻隻狐狸及貉被關在成排的狹小籠子裡，籠子內相當窄小，狐狸幾乎沒有移動空間，籠子內的水盆也幾乎是空的，部分狐狸更出現反覆搖擺、轉圈等動作，顯示精神受到很大的壓力。

當狐狸滿1歲後，工廠人員會拿鐵棒重複敲打狐狸的頭，直到牠們死亡，國際人道協會調查人員指出，這種方式會對狐狸造成很大的痛苦，卻不會馬上讓牠們喪命。

影片也拍到工廠人員為狐狸剝皮的畫面，根據調查員的說法，有些狐狸甚至是明顯還在移動的情況下，「活生生」被剝皮。

被剝完皮的狐狸屍體則被棄置在空地上，數千具遺體堆疊成一座血淋淋的狐狸「屍山」，「景象宛如地獄」，一名調查員描述，「這就是一座屍山，成千上萬隻動物像垃圾一樣被丟棄，就像牠們的生命沒有任何意義一樣。」

「我從未在一個地方看到這麼多屍體，這真的嚇到我了，我必須穩住身體才能繼續拍攝。」

國際人道協會指出，這些工廠的動物毛皮預計將運往英國製成價格高昂的皮草。《每日郵報》指出，英國於2003年禁止毛皮工廠運作後，每年仍從其他國家輸入數百萬磅動物毛皮，這些國家包含芬蘭、義大利、波蘭、中國、印度及泰國，不過基於安全考量，國際人道協會並未公開影片中毛皮工廠的所在國家。

(中時電子報)