自北京通過香港國安法後，美陸關係更加緊繃，華府除了加緊祭出多項手段制裁陸，美國政壇也擔憂是否國安法下一步將對準台灣。對此，美國眾院外委會共和黨首席議員麥考爾表示，美國絕對不會允許這種事在台灣發生，而對北京最嚴厲的懲罰，就是承認台灣作為一個獨立國家的合法性。

麥考爾（Michael McCaul）在接受美國之音專訪時，被問到關於香港國安法可能是北京處理台灣問題的藍圖，但關於兩岸安全問題時，美國應採取何種行動。對此麥考爾表示，他支持對台灣軍售，協助台灣自衛，並知道在北京長期計畫的「百年馬拉松」中，如同奪回香港，就是要奪回台灣，並且還威脅到南太平洋的島嶼。

麥考爾表示，美國站在與台灣這一邊，絕對不允許這種事情在台灣發生，「最嚴厲的懲罰措施就是承認台灣作為一個獨立國家的合法性。那將是朝著正確方向邁出的根本性的一步」。

至於此時是否為美國重新審視「一中政策」之際，麥考爾說，台灣被踢出世界衛生組織（WHO）觀察員身分，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）做的第一件事就是把台灣踢出去，是時候可以看看那項政策（一中政策）及其影響了。他表示，台灣至少應該是世衛的觀察員，並警告世衛可能有人傳人現象，從而向全世界發出警告的國家。但譚德塞和WHO忽視這項訊息，還忽視WHO在武漢專家的訊息，這一切更令人髮指。

至於華府與北京之間當前的全面對抗之下，美國的最終目標究竟為何；對此，麥考爾表示，美國不想和陸開戰，也不認為美國人民會想與大陸發生戰爭，「但我們必須與中國競爭，必須為大陸長期存在的侵犯人權行為仗義執言，必須為熱愛自由民主國家挺身而出，這是我們的外交政策」。

(中時電子報)