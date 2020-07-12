晶圓代工龍頭台積電6月合併營收1208.78億元，創下歷史新高紀錄，周五（10日）股價一度衝上353元新天價，市值飆破9兆元。台積電這波漲勢兇猛，讓不少場外看戲的投資人也下手，若在股價創高之際搶進會有風險嗎？專家給了一句答案，「只要外資持續買超，就是不錯的進場點。」

台積電10日盤後公布6月營收繳出亮眼成績單，單月合併營收1,208.78億元，月增28.8%，年增40.8%，重返千億大關且刷新歷史新高，累計今年1至6月合併營收約為6,212.96億元，年增35.2%。

值得注意的是，台積電將在16日召開法說會，業界傳出，受惠於5奈米的蘋果A14處理器量產，以及高通、聯發科用7奈米打造的5G晶片訂單續強，加上華為海思在美國禁令寬限期內加速出貨，在整體高階製程需求強勁加持下，台積電第三季營收將季增3～5％，優於市場持平的預期。

台積電持續扮演台股撐盤要角，周五股價一度衝上353元改寫歷史新高，終場收在348.5元，上漲3.5元，市值飆破9兆元大關，也創下新高。外資買超23,962張，連續9個交易日加碼，累計買超逾11.17萬張。

台積電股價看回不回，不少空手投資人想進場又擔心追高。摩爾投顧分析師陳昆仁指出，台積電股價創下353元的歷史新高價，在技術面角度就是上檔無壓，即使股價創高，本益比也只有22.54倍，基本面評價依然偏低，今年營收獲利明確成長，配合本益比調升過程，只要外資持續買超，拉抬股價向上，就沒有所謂的目標價。

他認為，台積電先進製程技術領先，更是Apple、AMD、NVIDIA等全球科技大廠緊密合作夥伴，至於華為禁令的訂單缺口，投資人也無庸擔心，還有很多客戶正排隊等待台積電的產能。

陳昆仁表示，目前持有台積電的投資人可以續抱，想入手但擔心追高風險的朋友，「不妨等待拉回量縮守穩均線，只要外資持續買超，就是不錯的進場點」。

(中時電子報)