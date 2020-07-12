台股七月再創30年來新高，雖然各界人士不斷強調，目前全球股市屬資金行情，不需要太過擔憂股市有大幅回檔的可能性，但投資人不免還是會擔心，股市與經濟嚴重脫鉤，不具基本面的股市，難道資金行情真的沒有盡頭嗎？

其實對資金行情來講，「經濟復甦」就是最大的利空，目前全球股市之所以會有如此龐大的資金，最主要原因還是各國政府不斷撒錢救市，而一旦經濟開始跟上股市的腳步，資金行情的力道會越來越弱，且聯準會貸款給企業的資金，也需要償還，這些資金如果是投入股市，屆時還是會賣股變現來償還，就以這個角度來分析台股下半年整體走勢的話。

七月、八月

全球資金行情高峰期，加上台股仍處除權息旺季，高殖利率的吸引下，不易出現太大幅度的回檔，且預期川普在七、八月還會推出新的刺激方案，台股將挑戰13,000點。

九月

預期還是會持續震盪走高，台股13,000點有機會是落在九月上旬，但九月中旬後資金行情將會出現雜音，最主要原因為FED主要的刺激政策都在9/30到期，尤其是對「中小企業購債」及「中小企業貸款」，這兩項合計規模上限就達2兆美元，也都在9/30到期，因此下旬預計會出現震盪，但還不至於大幅回檔。

十月

經濟開始明顯復甦，預計將會是資金行情的轉弱點，但11/3美國總統大選，在十月將會釋出新的政策利多，且十月下旬為美國財報周，多數電子科技類股在Q3表現都不會太差，總結十月將會區間震盪，類股表現分歧。

十一月

美總統大選結果出爐，不管是誰當選，都可能出現利多出盡，而11月也面臨財報空窗期，目前看來並無太多利多消息足以支撐股市，且照目前經濟復甦的腳步看來，11月的經濟水平會最接近股市，也意味著資金行情將會快速下滑，預期全球股市會出現下半年中最大的回檔。

十二月

跌深後的反彈，疫情在秋冬是否會再度爆發，預計會是12月會續跌還是強彈的關鍵。

總結來講，台股今年高點有最大的可能性會落在七月、八月、九月上旬之中，而大幅回檔預計會落在十一月，以上的推測，都是以目前的環境下去做最大可能性的推估。

（本文作者為摩爾投顧分析師鐘崑禎）

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(中時電子報)