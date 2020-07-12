看完這段投籃影片，只能說獨行俠後衛東契奇真的太有創意，也太神奇了！結束隔離的獨行俠，日前進行首次全隊訓練，沒想到東契奇竟在場邊表演超級瘋狂的球擊天花板反彈進球，當場讓一旁的隊友全都看傻，因為這球可以投進太扯了。

東契奇這一球的難度很高，因為他並非直接打到訓練場館的天花板反彈，而是瞄準天花板上面的橫柱轉角，光是打中就很困難了，他還不僅完全命中，反彈的角度還剛好直接彈到籃框內，難怪站在旁邊的波爾金吉斯，都興奮到不斷在旁狂跳。

或許是因東契奇真的悶太久了，才會想出這麼神奇的進球方式，獨行俠也在先前各自隔離在房間內，想出自娛娛人的方式，那就是在各自房間陽台開啟夜店模式，更由克勒伯、鮑威爾兩人擔任音樂DJ，手舞足蹈幫助所有隊友享受狂歡感覺。

結果包含東契奇、巴雷亞、芬利史密斯等獨行俠球員，也在這段影片當中露臉，就連身兼球員工會主席與雷霆主控的保羅，也不禁稱讚獨行俠的同樂影片，是保羅看過創意最棒的復賽消遣，接下來就看是否還有哪支球隊可以超越他們！

(中時 )