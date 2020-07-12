日本F-3超音速隱形6代戰機

日本不想輸給中國大陸，真的在研製6代戰機了，而它將貴得驚人。日本防衛省8日已宣佈研製F-3戰機的設計、打造，測試與部署時程。

據《富比士》（Forbes）雜誌與《國家利益》（The National Interest）網報導，F-3超音速6代戰機的原型應該會在2024年完成，而三菱重工可望在2030年前推出首架量產機，並於2035年交付航空自衛隊，開始汰換F-2戰機。事實上，早在北京2011年公開殲-20隱形戰機時，日本已加緊發展F-3戰機。

日本官員一直很清楚，他們究竟想要F-3具備哪些性能。「我們將著重網路功能，並要求高度的隱形性能，」日本防衛大臣河野太郎說，「它搭載的飛彈會比F-35更多。」就目前來說，以傳統方式起降的F-35A內艙只能搭載4枚AIM-120先進中程空對空飛彈。

雖然F-3的作戰半徑還不清楚，但要是比F-35的590英里（近950公里）短，那倒會令人訝異。

日本航空自衛隊有350架戰機，其中有美國授權打造的F-4，F-15與F-35戰機，還有自本設計的F-2，而F-2其實就是放大版F-16。如今日本要全面更新機隊，除了採購141架F-35外，還要致力升級102架F-15，而這意味它若要維持現有的機隊規模，可能會買多達107架F-3戰機汰換F-2。

若說F-2提供了任何蛛絲馬跡，那就是大約100架的F-3會非常非常貴。由於日本有獨特的要求、堅持自製，並少量生產，結果每架戰機的造價是F-16的4倍。同樣的，日本打造F-3也是如此。美國航太諮詢顧問公司蒂爾集團（Teal Group）資深分析師艾波拉費（Richard Aboulafia）說，從出資研製技術驗證機到打造量產機的過程間，費用會3級跳，而這意味著起碼200億美元（近6000億台幣）。

要是一架F-3耗費日本納稅人幾億美元，那也沒什麼好訝異的。而它的造價大約和F-22相當。然而，美國打造了195架F-22，受惠於較大的規模經濟。相對的，這意味F-3的實際造價最後可能比F-22還貴。

不過，對日本來說，這可能還是值得。解放軍的隱形機隊逐漸壯大，如今已有39架殲-20服役，每年還有更多入列。至於另一個對手俄羅斯，未來會有76架蘇（Su）-57戰機，而目前已有首批10架原型機。

隨著區域緊張升高，日本正迅速調整戰略與軍事政策。

(中時電子報)