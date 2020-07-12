世界最長薯條在這裡！英國一名15歲男孩，打開一包冷凍薯條打算炸來吃，意外發現一根長達7.1英寸（約18公分）的大薯條，「又粗又長」讓男孩忍不住笑出來，這根大薯條也打破另一根長度7英寸（約17.78公分）的紀錄，成為目前世界已知的「最長薯條」。

Boy, 15, finds world's biggest chip at 7.1 inches in bag of Aldi oven fries https://t.co/LFyoDUV52V — Archie Chisnall (@ArchieChisnall) July 10, 2020

15歲的阿爾奇（Archie Chisnall），日前買了一包1.05英鎊（約台幣40元）的冷凍薯條，當他想炸來當午餐吃時，發現裡面藏有一根「超長薯條」，覺得新奇的阿爾奇拿尺一量，這根薯條有18公分，接著他上網查詢，得知5月時出現過最長薯條，長度是17.78公分，打破對方的紀錄。

根據外媒報導，世界最重的薯條，出現在2018年印度古吉拉特邦（Gujarat），重量為24磅4盎司（大約11公斤），成功進入金氏世界紀錄，但目前沒有最長薯條的世界紀錄，因此阿爾奇發現的18公分薯條，被大家視為「世界最長」。

(中時電子報)