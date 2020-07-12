高溫炎熱天氣持續不斷，讓民眾忍不住一回家，冷氣就開好開滿，就連氣象達人彭啟明都說「真的太熱了」。而台灣東南方海面上的熱擾動究竟會不會成颱？對此彭啟明也表示「看起來旋不大起來的樣子」。

彭啟明指出，太平洋高壓勢力仍牢牢掌控台灣天氣，台灣位於高壓勢力邊緣，因此每天天氣型態都一樣是高溫炎熱。至於菲律賓東方海面上的熱擾動，彭啟明說「看起來旋不大起來的樣子」，直言成颱機率非常低。

彭啟明說，現在每天都很熱，而且不是普通的熱，不只是北部、南部，預計各地高溫都會挑戰36、37度，其中大台北地區更是容易出現38度以上高溫。彭啟明直言現在每天天氣都很像，實在不是好現象，天氣該變就變，但台灣要等到變天，至少也要到下周，水氣才有可能增多。彭啟明補充，這種炎熱酷暑的天氣，還會持續2至3周，唯一的變數就是看有沒有颱風會來，但以目前觀察到的情況很難發生。

今天又是一個晴朗炎熱的一天，太平洋高壓勢力仍牢牢掌控台灣天氣，受到高壓邊緣帶來的偏南風影響， 西南部清晨有短暫雨，但雨勢不大持續時間也不太長，上午就會減弱。台灣都位於高壓勢力邊緣，每天天氣都差不多，都是上半天高溫炎熱下半天山區午後雷陣雨的天氣型態。 看今日詳細的天氣預報 → https://bit.ly/38K4MuB #真的太熱了啦! #聽到雷聲請入室內 彭啟明 由氣象達人彭啟明發佈於 2020年7月11日 星期六

(中時電子報)