孫綻在民視《無主之子》中飾演樂天開朗的越南移工「阿海」，並和李相林飾演的「阿好」搭檔演出移工CP，相依相惜的模樣令人感動。劇中一幕阿海看著阿好即將被遣返越南，百般不捨痛哭，回憶在拍攝該場戲前一週，孫綻想挽回16年前高中初戀，卻遭到狠狠拒絕打槍，讓他心情非常低落，戲裡被迫和女友分開，他帶著失戀的真實心情，詮釋哭到撕心裂肺的悲境。

孫綻因曾演出電影《那些年，我們一起追的女孩》、《痞子英雄2》、《角頭2》，票房都破億，有粉絲開玩笑稱他為「破億武打男星」。出道10年來從模特兒發跡，6年前打開演員之路，加上高中、大學都是籃球校隊，意氣風發的他對於感情更是如此，他回憶高中和初戀交往時，邀約女友去看電影，卻因為對方家管嚴遭拒，竟賭氣跑去約別的女生看電影，僅交往1年就分手，孫綻後悔當時太幼稚，雖後來各自有交往對象，但心中仍然對初戀念念不忘。

過去孫綻個性剛硬，出道初期工作不穩定，低潮時常陷憂慮情緒，期間透過好友鼓勵「只要肯回神的家，祝福會超乎所求所想」，讓他重新回歸教會生活，除了想法更加圓融，去年30歲的他，也想把自己穩定下來，不僅選在聖誕節受洗成基督徒，也積極和初戀一起上教會，而她是主持人、劇場演員，他是戲劇演員，原以為兩人同信仰又同樣熱愛表演，且一起唸書、經歷悲歡離合，也各自見過家長，如今自己「浪子回頭」，應該是天造地設的一對，沒想到3月在拍攝《無主之子》期間，想趁初戀生日前夕告白，卻狠狠被拒絕。

孫綻日前經歷失戀低潮，如今透過信仰走出。（羅永銘攝）

「當時我也會怨，為什麼上帝這樣對我」孫綻坦言，被打槍的那段期間心情很低落，意外的是剛好要拍離別的戲，「那個心境完全符合，她就從我生命中被拿走的感覺」，他感謝同劇組的黃鐙輝、李又汝當時在旁陪伴，自己也透過禱告將悲傷心情排解，他也感謝戲裡角色助他走出失戀「阿海個性是活在當下，我把悲傷融入阿海的心境裡，幫助我療癒，不要讓悲傷在心裡，久了會生病」。孫綻感謝這段16年前初戀回憶，不僅給自己啟發，幫助生命歷程進步成長，更透露希望將這段故事寫成劇本，「或許這故事會變成一個禮物」。《無主之子》完結篇本週日7月12日晚間十點於民視無線台播出。

孫綻在《無主之子》飾演樂天個性的越南移工阿海。（民視提供）

黃鐙輝（左）、孫綻（右）在《無主之子》中飾演越南移工，一起打拼也培養好感情。（民視提供）

李相林、孫綻劇中飾演移工CP。（民視提供）

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