深夜不平靜！大陸遼寧阜新一處汙水處理廠爆炸11日晚間8：40多驚傳不明大爆炸，目前已知有17人受傷。

綜合媒體報導，這場爆炸周爆炸瞬間天空被火光照亮，汙水處理廠部分廠房、居民住房玻璃震裂，

故未造成重大財產損失，未造成人員死亡、重傷，初估有2名輕傷人員留醫院治療，15名輕傷人員留院觀察，其他送醫人員已離院，事故原因正在調查中。

(中時電子報)