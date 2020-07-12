遼寧工廠大爆炸！初估17傷 民：家中玻璃全被震碎 03:372020/07/12 中時電子報 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸遼寧阜新一處汙水處理廠爆炸11日晚間8：40多驚傳不明大爆炸。（圖為示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 深夜不平靜！大陸遼寧阜新一處汙水處理廠爆炸11日晚間8：40多驚傳不明大爆炸，目前已知有17人受傷。 綜合媒體報導，這場爆炸周爆炸瞬間天空被火光照亮，汙水處理廠部分廠房、居民住房玻璃震裂， 故未造成重大財產損失，未造成人員死亡、重傷，初估有2名輕傷人員留醫院治療，15名輕傷人員留院觀察，其他送醫人員已離院，事故原因正在調查中。 (中時電子報) #人員 #遼寧 #大爆炸 #初估 #受傷 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 迎三倍券 賴淑芬：連鎖業摩拳擦掌 04:102020/07/08 財經要聞 17強外資連6買 吸睛 04:102020/07/08 證券．權證 《營建股》6月營收漂亮 國產力戰17元 10:172020/07/08 財經 斧頭幫當街囂張尋仇 17歲少年暗夜遭圍砍倒臥大街 11:552020/07/08 社會 好險！警報器救了一命 民宅火警及時撲滅未釀災 14:432020/07/08 社會 櫃買推17場次投資人講座 04:102020/07/09 證券．權證 科際精密6月合併營收1.15億元 創近17個月新高 16:532020/07/09 財經 嘉義市110建置醫護通訊錄 快打醫療暴力 17:152020/07/09 社會 8天洗錢50億 奕智博17人送辦 另經營3線上博弈平台 04:102020/07/10 社會新聞 空勤飛行員將加薪4萬元 網友：設備有更新嗎？ 12:252020/07/10 政治 兩岸熱門新聞 逃亡美國陸病毒學家：疫情初期官方極力掩飾 - 兩岸 香港特首林鄭：修例風波共3000多學生被捕 - 兩岸 傳大陸開始要求海外公民徵納所得稅 - 兩岸 - 工商 大陸蝗害！雲南普洱至少10萬畝地受波及 - 兩岸 快舟11號火箭發射失敗 大陸今年內已失敗3次 - 時政 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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