南非首都約翰尼斯堡（Johannesburg）市郊的「國際五旬節聖潔教會」總部在當地時間11日凌晨3點，發生一起持槍挾持人質事件，歹徒朝車內的4人開槍並燒車，並槍殺1名警衛，目前已知人質都已獲釋。

南非警方聲明稱已逮捕40多人，並繳獲40把槍枝，包括步槍、霰彈槍、手槍。

南非警方聲明稱已逮捕40多人，據當地媒體報導分析，挾持人質事件可能與敵對派系的教堂權力鬥爭有關。

(中時電子報)