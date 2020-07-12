南非教堂發生挾持人質事件 5人遭槍殺、6人送醫 03:442020/07/12 中時電子報 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南非首都約翰尼斯堡一處教堂，發生槍擊挾持事件，警方逮捕40個人。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南非首都約翰尼斯堡（Johannesburg）市郊的「國際五旬節聖潔教會」總部在當地時間11日凌晨3點，發生一起持槍挾持人質事件，歹徒朝車內的4人開槍並燒車，並槍殺1名警衛，目前已知人質都已獲釋。 南非警方聲明稱已逮捕40多人，並繳獲40把槍枝，包括步槍、霰彈槍、手槍。 南非警方聲明稱已逮捕40多人，據當地媒體報導分析，挾持人質事件可能與敵對派系的教堂權力鬥爭有關。 (中時電子報) #挾持人質 #40 #南非 #發生 #聲明 也許您會感興趣 推薦閱讀 少這步驟吹冷氣 毛孩體溫秒飆40度 慢性中暑亡 09:222020/07/08 生活 疑妻外遇互口角 莽夫拳頭加木棍活活將她打死 11:042020/07/08 社會 川普聲明退出WHO 國民黨呼籲政府表態後續備案 12:352020/07/08 政治 未來高溫破40度恐成真 專家：這三地區將成台灣最熱地區 00:182020/07/09 生活 美日澳共同聲明 憂心香港國安法 04:102020/07/09 國際大事 0：54地牛翻身！花蓮發生規模4.6地震 最大震度花蓮、台東3級 03:462020/07/09 生活 精蟲衝腦！印度男闖牧場「性侵母牛」 引眾人撻伐 11:002020/07/09 國際 唐榮案 丁怡銘：沈榮津已聲明未包庇 15:222020/07/09 政治 三倍券40倍奉還 04:102020/07/10 時尚消費 驚 台北5年內恐破40℃ 04:102020/07/11 生活新聞 國際熱門新聞 義大利禁止13個「高風險」國家入境 - 國際 角力戰 傳美下周發表南海聲明 - 國際大事 - 中國時報 煉獄！活生生被剝皮 數千狐狸屍山驚悚畫面曝光 - 國際 印度可能切斷麻六甲航線？ 陸已有三大破解方案 - 國際 港大病毒學家逃亡美國 驚爆陸去年底就知病毒「人傳人」 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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