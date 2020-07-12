小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（12日）新聞重點。

【1】金門12牛場疑染病 將撲殺50頭

金門牛結節疹(LSD)疫情恐擴大！農委會牛結節疹緊急應變小組表示，昨日金門畜試所再添1頭疑似牛隻，已完成撲殺焚化銷毀，另也透過鄉鎮公所獸醫進行轄內私人牛場訪視，在468頭牛當中發現有50頭有症狀，將協調金門縣政府繼續對案例場疑似罹病牛隻進行人道撲殺，並於周一召開專家會議研商防疫對策。

【2】急性插管花費多 慢性照護漸減

健保署公布2019年10大燒錢疾病，平均花費最多的項目為呼吸衰竭，每人耗費30萬2361元。醫師表示，呼吸衰竭的照護分急性與慢性2種，急性期需在加護病房進行，動輒1天1萬元，30萬的數目反映出2019年呼吸衰竭的病患以急性期照護為主，是高齡社會無可避免的現象。不過，近幾年隨著善終觀念提升，許多人不願家人插管受苦，慢性照護的比率已有減少趨勢。

【3】度過皮箱風波 陳明文料掌中評會

民進黨此次黨職改選，負責決定黨員及各級組織獎懲的中評會也將改組。其中，中評會主委預料將由英派掌門人、綠委陳明文出線機率最高。他在歷經300萬風波的檢驗後，如今能再度被黨內倚以重任，顯示已通過考驗，獲得蔡總統信任。

【4】海派搶2席常委 打亂派系平衡

民進黨7月19日將舉行全代會黨職改選，預計將選出30席中執委，等結果出爐後，將進一步選出10席中常委。不過從各派系實力來看，因為海派想坐一搶二，讓員額只有10席的中常委，變成11搶10，打亂局勢。海派能否在此役擴張版圖，就看祭出龐大資源的拉票策略是否奏效。

【5】電力排碳創新低 中火減發有用

中火少發電很重要！最新2019年電力排碳係數出爐，只有0.509公斤，等於每發一度電排放0.509公斤二氧化碳，創統計以來新低。這除了是核能、綠能發電增加貢獻，迫於地方壓力去年降載462次的台中火力電廠，少發66億度也是原因。

(中時電子報)