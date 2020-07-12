在大陸湖北荊州，有座花費15億元建造的全球最大關公像，當初更以「荊州旅遊新地標」在2016年6月中旬盛大開幕，不過近期卻發現這座關公像的地基正在下陷。

根據陸媒《上游新聞》報導，這座全球最大關公像位於荊州關公義園，加上基座之後高達58公尺，總共花費1,200噸青銅來製作，而在這座關公像下面，還有一個名為「關公文化展示中心」的2層樓高建築，當時總投資金額高達15億元。

不過在近日發現，關公雕像基座有下陷情形，經過調查後才發現，關公文化展示中心沒有經過消防驗收就直接開門營業，也就是說這座全球最大關公像，其實是違法建築，也讓許多人相當震驚。

總工程師王維提到，發現地基下陷後已經請第3方機構布置觀測點監測，目前數據顯示，關公像本體結構沒有問題，是在地基下方的回填土下陷，他也談到當時關公像並沒有獲得規劃部門許可，因為基座以上是「藝術品」，無法把各項數據完整量化標示，所以只畫了示意圖。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)